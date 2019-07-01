16:27 1 июля | Теннис — "Большой шлем"

Контавейт и Каролина Плишкова вышли во второй круг Уимблдона

2
Обсудить

Эстонка Анетт Контавейт вышла во второй круг Уимблдона, обыграв американку Шелби Роджерс – 6:0, 3:6, 6:4.

В другом матче Каролина Плишкова, третья ракетка турнира, взяла верх над китаянкой Чжу Линь – 6:2, 7:6 (7:4).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт (Эстония, 20) – Шелби Роджерс (США) – 6:0, 3:6, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Чжу Линь (Китай) – 6:2, 7:6(7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ