Конта пробилась в четвертьфинал Roland Garros

Представительница Великобритании Джоанна Конта вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема" Roland Garros. В матче четвертого круга она обыграла Донну Векич из Хорватии - 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Следующей соперницей Конты станет победительница матча Слоан Стивенс (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Джоанна Конта (Великобритания, 26) - Донна Векич (Хорватия, 23) - 6:2, 6:4
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