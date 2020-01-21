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Кис разгромила Касаткину за 58 минут в первом круге Australian Open

05:53
Дарья Касаткина. Фото Tennis.com
Дарья Касаткина. Фото Tennis.com
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Россияника Дарья Касаткина в первом круге Australian Open уступила американке Мэдисон Кис — 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49 100 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Кис (США,10) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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