Кис разгромила Касаткину за 58 минут в первом круге Australian Open
05:53
Россияника Дарья Касаткина в первом круге Australian Open уступила американке Мэдисон Кис — 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49 100 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Кис (США,10) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:1
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