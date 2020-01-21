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Кирьос и Гоффен пробились во второй круг Australian Open

21 января 2020, 14:25
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На Australian Open продолжаются матчи первого круга в мужском одиночном разряде.

Австралиец Ник Кирьос обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 6:2, 7:6(7:3), 7:6(7:1). Бельгиец Давид Гоффен выиграл у француза Жереми Шарди — 6:4, 6:3, 6:1.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия, 23) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 7:6(7:3), 7:6(7:1)

Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:3, 6:1

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