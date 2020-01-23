Кербер обыграла Хон во втором раунде Australian Open
09:02
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла австралийку Присциллу Хон (6:3, 6:2) в первом раунде Australian Open.
Матч продолжался один час и 13 минут. В следующем раунде немка сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова (Россия) — Камила Джорджи (Италия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Ангелик Кербер (Германия, 17) — Присцилла Хон (Австралия, WC) — 6:3, 6:2
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