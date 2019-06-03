Кенин, обыгравшая Серену Уильямс, вылетела с Roland Garros

Австралийка Эшли Барти вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв американку Софью Кенин со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

За выход в полуфинал Барти поборется с американкой Мэдисон Кис.

Напомним, в третьем круге Кенин обыграла американку Серену Уильямс.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эшли Барти (Австралия, 8) – София Кенин (США) – 6:3, 3:6, 6:0

Мэдисон Кис (США, 14) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:4