Кенин и Чжан Шуай победили на старте US Open
03:16
Американка Софья Кенин в первом круге US Open обыграла соотечественницу Коко Вандевеге — 7:6 (7:4), 6:3.
В параллельной встрече китаянка Чжан Шуай отдала всего три гейма прдеставительнице Швейцарии Виктории Голубич — 6:2, 6:1.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Софья Кенин (США, 20) — Коко Вандевеге — 7:6 (7:4), 6:3.
Чжан Шуай (Китай, 33) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:1