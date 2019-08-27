Кенин и Чжан Шуай победили на старте US Open

Американка Софья Кенин в первом круге US Open обыграла соотечественницу Коко Вандевеге — 7:6 (7:4), 6:3.

В параллельной встрече китаянка Чжан Шуай отдала всего три гейма прдеставительнице Швейцарии Виктории Голубич — 6:2, 6:1.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Софья Кенин (США, 20) — Коко Вандевеге — 7:6 (7:4), 6:3.

Чжан Шуай (Китай, 33) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:1