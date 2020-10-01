Касаткина проиграла Соболенко во втором круге Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина во втором круге Roland Garros в двух сетах уступила Арине Соболенко — 6:7 (6:8), 0:6. Матч длился 1,5 часа.

Следующей соперницей Соболенко станет победитель встречи Нао Хибино (Япония) — Ано Жабер (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 8) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:6 (8:6), 6:0

София Кенин (США, 4) — Ана Богдан (Румыния) — 3:6, 6:3, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 7) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:3