Касаткина и Контавейт вышли в третий круг Roland Garros в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт вышли в третий круг турнира "Большого шлема" Roland Garros в парном разряде. Они обыграли дуэт Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй, 8) – 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.
В следующем раунде они сыграют с победительницами матча Анна-Лена Гренефельд (Германия)/Деми Схурс (Голландия) - Дуань Инин (Китай)/Чжэн Сайсай (Китай)
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) – Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 8) – 3:6, 6:3, 6:4
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