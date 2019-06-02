Касаткина и Контавейт проиграли в третьем круге Roland Garros в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт проиграли в третьем круге турнира "Большого шлема" Roland Garros в парном разряде. Они уступили дуэту Дуань Инин (Китай)/Чжэн Сайсай (Китай) 7:5, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай) - Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) - 5:7, 7:5, 6:4