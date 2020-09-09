Карреньо Буста вышел в полуфинал US Open
9 сентября 2020, 08:12
Испанец Пабло Карреньо Буста стал полуфиналистом Открытого чемпионата США. В четвертьфинале он сломил сопротивление представителя Канады Дениса Шаповалова.
За выход в финал Карреньо Буста поспорит с Александром Зверевым.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пабло Карреньо Буста (Испания, 20) — Денис Шаповалов (Канада, 12) — 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3