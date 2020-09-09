Карреньо Буста вышел в полуфинал US Open

Испанец Пабло Карреньо Буста стал полуфиналистом Открытого чемпионата США. В четвертьфинале он сломил сопротивление представителя Канады Дениса Шаповалова.

За выход в финал Карреньо Буста поспорит с Александром Зверевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пабло Карреньо Буста (Испания, 20) — Денис Шаповалов (Канада, 12) — 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3