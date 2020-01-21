Каролина Плишкова и Бенчич — во втором круге Australian Open
05:00
Чешка Каролина Плишкова в первом круге Australian Open обыграла француженку Кристину Младенович — 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 25 минут.
В параллельной встрече швейцарка Белинда Бенчич обыграла словачку Анну Шмидлову — 6:3, 7:5.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49 100 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Младенович (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:1, 7:5
Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3, 7:5
Полона Херцог (Словения) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:3, 6:3
Мэдисон Бренгл (США) — Каролин Гарсия (Франция) — 7:6 (7:5), 2:6, 2:6
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