Карен Хачанов: "Сегодня почувствовал, что Тим - один из лучших теннисистов на грунте"

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что сегодняшний четвертьфинал турнира "Большого шлема" Roland Garros получился для него тяжелым. Россиянин уступил австрийцу Доминику Тиму - 2:6, 4:6, 2:6.

- Сегодня я почувствовал, что Тим является одним из лучших теннисистов на грунте, - приводит слова Хачанова Atptour.com. - Почувствовал это на грунте, а не на словах. Я смотрел его матчи и знал, как он играет. Но сегодняшний матч получился тяжелым.

Тим ставил меня в сложные ситуации, я не мог играть агрессивно. Конечно, я мог бы действовать лучше и меньше ошибаться. Но это всегда зависит от того, как действует твой соперник.

В полуфинале Roland Garros Тим сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

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