Карен Хачанов: "Мне предстоит тяжелый матч с Лопесом"

Россиянин Карен Хачанов, в первом круге Уимблдона в четырех сетах обыгравший корейца Квона Суну (7:6(8:6), 6:4, 4:6, 7:5) поделился мнением об игре, а также оценил своего следующего соперника, испанца Фелисиано Лопеса.

– Очень непростой матч. Да и чего стоит ждать на турнирах "Большого шлема"? Парень прошел через квалификацию, обыграл трех ребят, – цитирует Хачанова Eurosport. – Ему терять было нечего. Матч оказался очень тяжелым. Очень сложный соперник, играли на равных. Рад, что в нужный момент смог дожать, перехватить инициативу и выиграть.

– Что понравилось и не понравилось в своей игре?

– Первый матч так всегда. Можно ожидать от себя как хороший теннис, так и средний. Главное – результат и победа. Сегодня подача помогала. Иногда были двойные, но я старался активнее подать вторую, потому что чувствовал, что он меня немного поддавливал. Непростой был парень, быстрый на задней линии. Бьешь ему чуть медленнее, он мог выходить к тебе забивать. Иногда не знал, лучше ли остаться в розыгрыше, тоже атаковать. Непростой был матч с психологической точки зрения.

– Что думаете по поводу следующего соперника?

– Мне предстоит тяжелый матч, несмотря на возраст соперника. Сейчас он стоит чуть ниже, но на траве он всегда был одним из фаворитов. Два года назад он выиграл турнир в Лондоне. Надо готовиться, могут быть тай-брейки. Может что-то не будет получатся, или его игра будет неприятной для меня. Первым делом надо фокусироваться на свою подачу. А дальше искать возможности, если они будут.