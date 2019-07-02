Эстонка Кайя Канепи вышла во второй круг Уимблдона, обыграв швейцарку Штефани Фегеле - 5:7, 7:5, 6:4.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кайя Канепи (Эстония) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 5:7, 7:5, 6:4
Моника Никулеску (Румыния, WC) - Андреа Петкович (Германия) - 2:6, 6:2, 7:5
Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) - Кристина Макхэйл (США, LL) - 4:6, 6:4, 6:4
Лорен Дэвис (США, LL) - Катерина Козлова (Украина) - 6:3, 6:2
Дополнительная информация
Загрузка...