Калинская вышла во второй круг US Open
01:51
Россиянка Анна Калинская вышла во второй круг US Open. В двух сетах она обыграла сербку Нину Стоянович.
В другом матче американка Серена Уильямс выиграла у американки Кристи Ан. Во втором круге она сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США) — Кристи Ан (США) — 7:5, 6:3
Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:4, 6:3