Россиянка Анна Калинская вышла во второй круг US Open. В двух сетах она обыграла сербку Нину Стоянович.

В другом матче американка Серена Уильямс выиграла у американки Кристи Ан. Во втором круге она сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США) — Кристи Ан (США) — 7:5, 6:3

Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:4, 6:3