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Калинская проиграла в первого круге Australian Open, Осака и Кенин прошли дальше

20 января 2020, 04:44
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Россиянка Анна Калинская в первом круге Australian Open уступила китаянке Чжэн Сайсай — 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 14 минут.

Также третья ракетка мира японка Наоми Осака победила чешку Марию Боузкову — 6:2, 6:4.

Американка София Кенин оказалась сильнее итальянии Мартины Тревизан — 6:2, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49 100 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Чжэн Сайсай (Китай) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:3, 6:2

Наоми Осака (Япония, 3) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:2, 6:4

Юлия Гергес (Германия) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:1, 6:2

Петра Мартич (Хорватия, 13) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:0

София Кенин (США, 14) — Мартина Тревизан (Италия, Q) — 6:2, 6:4.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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