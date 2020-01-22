Калинская и Путинцева вылетели в первом раунде парного турнира Australian Open
22 января 2020, 10:49
На Australian Open проходят матчи первого раунда в женском парном разряде.
Россиянка Анна Калинская и казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прекратили борьбу. Их обыграл дуэт Мисаки Дои/Моника Никулеску (Япония/Румыния) — 6:7(5:7), 6:4, 6:2.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Мисаки Дои/Моника Никулеску (Япония/Румыния) — Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — 6:7(5:7), 6:4, 6:2
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