Калинская и Путинцева проиграли в третьем круге парного разряда US Open

Россиянка Анна Калинская в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана проиграли в третьем круге парного разряда US Open. В двух сетах они уступили первым сеяным Тимеа Бабош из Венгрии и француженке Кристине Младенович — 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 1) — Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — 6:3, 6:2