Калинская и Путинцева проиграли в третьем круге парного разряда US Open
3 сентября 2019, 00:17
Россиянка Анна Калинская в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана проиграли в третьем круге парного разряда US Open. В двух сетах они уступили первым сеяным Тимеа Бабош из Венгрии и француженке Кристине Младенович — 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 1) — Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — 6:3, 6:2