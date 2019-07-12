Как Дзюба радуется победе Федерера над Надалем. Видео

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба эмоционально отреагировал на победу швейцарского теннисиста Роджера Федерера в полуфинальном матче Уимблдона против Рафаэля Надаля. 37-летний швейцарец взял верх в четырех сетах (7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4) и финале встретится с Новаком Джоковичем. Дзюба ранее неоднократно называл Федерера своим любимым спортсменом.

"Всем, кто не верил в Роджика, вот вам, тащите! Мужик, а! Какой красава! И нет, это не ставки, просто болеть надо за своих любимых спортсменов! Да! Великий, маэстро, он один!" - сказал Дзюба в видео, опубликованном в "сториз" Instagram.