Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде. В финальном матче дуэт взял верх над французами Николя Маю и Эдуаром Роже-Вассленом.

Партия продолжалась 4 часа 55 минут, первые четыре сета из пяти завершились на тай-брейках.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Парный разряд

Финал

Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 2) - Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен (Франция, 11) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3