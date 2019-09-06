Кабаль и Фара стали победителями мужского парного разряда US Open

В Нью-Йорке завершился мужской парный разряд US Open. Победителями стали Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара (оба — Коламбия), которые в решающем матче переиграли пару Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Финал

Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 1) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 8) — 6:4, 7:5