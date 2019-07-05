Румынка Симона Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона. В матче третьего круга она обыграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко – 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

В следующем раунде Халеп сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) – Кори Гауфф (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 7) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 6:3, 6:1