Румынка Симона Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона. В матче третьего круга она обыграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко – 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
В следующем раунде Халеп сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) – Кори Гауфф (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 7) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 6:3, 6:1
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