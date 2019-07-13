Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона-2019. В финальном матче седьмая ракетка мира в двух сетах взяла верх над семикратной обладательницей трофея Сереной Уильямс - 6:2, 6:2. Партия продолжалась менее часа.
Для Халеп эта победа стала первой на Уимблдоне и второй - на турнирах "Большого шлема". В 2018 году она выиграла Roland Garros.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Симона Халеп (Румыния, 7) - Серена Уильямс (США, 11) - 6:2, 6:2
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