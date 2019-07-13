17:05 13 июля | Теннис — "Большой шлем"

Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона-2019. В финальном матче седьмая ракетка мира в двух сетах взяла верх над семикратной обладательницей трофея Сереной Уильямс - 6:2, 6:2. Партия продолжалась менее часа.

Для Халеп эта победа стала первой на Уимблдоне и второй - на турнирах "Большого шлема". В 2018 году она выиграла Roland Garros.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Финал 

Симона Халеп (Румыния, 7) - Серена Уильямс (США, 11) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2019/11/

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