Халеп отметила, что на нее давил статус действующей победительницы Rolland Garros

Румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что на нее давил статус действующей победительницы Rolland Garros. Румынка проиграла американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале со счетом 2:6, 4:6.

– Я довольна – дойти до четвертьфинала турнира "Большого шлема" – очень неплохой показатель, – приводит WTA слова Халеп. – Статус действующей победительницы "Ролан Гаррос" давил на меня. У меня были хорошие матчи на турнире и я покидаю его с позитивными мыслями. Я не очень расстроена. Быть немного разочарованной после поражения нормально, но я чувствую себя хорошо.



