16:58 1 июля | Теннис — "Большой шлем"

Халеп обыграла Соснович в первом круге Уимблдона

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Румынская теннисистка Симона Халеп победила представительницу Белоруссии Александру Соснович в первом круге турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

В другом матче чешка Каролина Мухова обыграла Александру Крунич из Сербии - 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Симона Халеп (Румыния, 7) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:4, 7:5

Каролина Мухова (Чехия) - Александра Крунич (Сербия) - 7:5, 6:2

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