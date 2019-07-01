Халеп обыграла Соснович в первом круге Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила представительницу Белоруссии Александру Соснович в первом круге турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
В другом матче чешка Каролина Мухова обыграла Александру Крунич из Сербии - 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 7) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:4, 7:5
Каролина Мухова (Чехия) - Александра Крунич (Сербия) - 7:5, 6:2
Загрузка...