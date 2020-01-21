Халеп обыграла Брэди в первом раунде Australian Open

В матче первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Дженифер Брэди (7:6(7:5), 6:1).

Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде румынка сыграет с победительницей пары Харриет Дарт (Великобритания) — Мисаки Дои (Япония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 4) — Дженнифер Брэди (США) — 7:6(7:5), 6:1

Арина Родионова (Австралия, WC) — Катерина Бондаренко (Украина) — 3:6, 7:6(7:5), 6:0