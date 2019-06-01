Хачанов вышел в 1/8 финала Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг турнира "Большого шлема" Roland Garros. В матче третьего раунда он обыграл представителя Словакии Мартина Клижана - 6:1, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Соперником Хачанова в следующем круге станет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 10) - Мартин Клижан (Словакия) - 6:1, 6:4, 6:3