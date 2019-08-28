Хачанов проиграл в первом круге US Open
02:42
Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира US Open. В пяти сетах он уступил канадцу Вашеку Поспишилу.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Вашек Поспишил (Канада) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3
Томас Фаббиано (Италия) — Доминик Тим (Австрия, 4) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:2
Пабло Андухар (Испания) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 30) — 3:6, 7:6(7:1), 7:5, 5:7, 6:2
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 6:4, 6:2
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