Хачанов посмеялся над танцем Медведева на US Open
2 сентября 2019, 23:42
Российский теннисист Карен Хачанов пошутил над танцем соотечественника Даниила Медведева. Медведев после победы над Домиником Кепфером в четвертом круге US Open исполнил необычные движения.
«Танец Сквидварда», — подписал Хачанов видео.
Squidward dance ???? #SpongeBob https://t.co/FXJS1Viuof— Karen Khachanov (@karenkhachanov) September 2, 2019
Сквидвард — персонаж мультсериала «Губка Боб».
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