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Хачанов посмеялся над танцем Медведева на US Open

2 сентября 2019, 23:42

Российский теннисист Карен Хачанов пошутил над танцем соотечественника Даниила Медведева. Медведев после победы над Домиником Кепфером в четвертом круге US Open исполнил необычные движения.

«Танец Сквидварда», — подписал Хачанов видео.

Сквидвард — персонаж мультсериала «Губка Боб».

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