Хачанов посмеялся над танцем Медведева на US Open

Российский теннисист Карен Хачанов пошутил над танцем соотечественника Даниила Медведева. Медведев после победы над Домиником Кепфером в четвертом круге US Open исполнил необычные движения.

«Танец Сквидварда», — подписал Хачанов видео.

Сквидвард — персонаж мультсериала «Губка Боб».