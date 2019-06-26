Хачанов получил 10-й номер посева на Уимблдоне, Медведев – 11-й

Официальный сайт Уимблдона опубликовал список теннистов, которые будут посеяны на третьем турнире "Большого шлема" 2019 года.

Первый номер получил серб Новак Джокович, второй – швейцарец Роджер Федерер, под третьем посеян испанец Рафаэль Надаль.

На турнире используется своя формула определения сеянных теннисистов, поэтому Надаль, занимающий второе место в текущем рейтинге ATP, уступил место 37-летнему Федереру.

Россиянин Карен Хачанов получил 10-й номер, Даниил Медведев​ – 11-й.

Открытый чемпионат Великобритании пройдет с 1 по 14 июля.