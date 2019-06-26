Хачанов получил 10-й номер посева на Уимблдоне, Медведев – 11-й

Официальный сайт Уимблдона опубликовал список теннистов, которые будут посеяны на третьем турнире "Большого шлема" 2019 года.
Первый номер получил серб Новак Джокович, второй – швейцарец Роджер Федерер, под третьем посеян испанец Рафаэль Надаль.
На турнире используется своя формула определения сеянных теннисистов, поэтому Надаль, занимающий второе место в текущем рейтинге ATP, уступил место 37-летнему Федереру.
Россиянин Карен Хачанов получил 10-й номер, Даниил Медведев – 11-й.
Открытый чемпионат Великобритании пройдет с 1 по 14 июля.
The seedings for The Championships 2019 have been announced #Wimbledonhttps://t.co/mKtl4R5QZy— Wimbledon (@Wimbledon) 26 июня 2019 г.
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