Хачанов обыграл Имера во втором раунде Australian Open, матч длился 4,5 часа

В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде российский теннисист Карен Хачанов обыграл шведа Микаэля Имера (6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6(10:8)).

Матч продолжался четыре часа и 34 минуты. В следующем раунде россиянин сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

В другом матче швейцарец Стэн Вавринка обыграл итальянца Андреаса Сеппи (4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 16) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6(10:8)

Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — Андреас Сеппи (Италия) — 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 29) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 4:6, 6:7(5:7), 7:6(7:4), 6:2, 6:2