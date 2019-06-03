Хачанов обыграл Дель Потро и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира "Большого шлема"

Российский теннисист Карен Хачанов стал четвертьфиналистом Roland Garros, обыграв в четырех сетах восьмого сеяного аргентинца Хуана Мартина Дель Потро – 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.
Для 23-летнего спортсмена это первая победа над Дель Потро (1-3) и первый выход в четвертьфинал на турнирах "Большого шлема". Ранее лучшим достижением Хачанова был 4 круг на Wimbledon и Roland Garros.
Следующим соперником Хачанова станет четвертая ракетка мира австриец Доминик Тим. По личным встречам преимущество у россиянина – 3-0.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карен Хачанов (Россия, 10) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 8) – 7:5, 6:3, 3:6, 6:3