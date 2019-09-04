Григор Димитров: «Я проигрывал часто тем, кому не должен был проигрывать»

Болгарский теннисист Григор Димитров остался доволен победой над швейцарцем Роджером Федерером в 1/4 финала US Open. В полуфинале болгарин сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

— Семь предыдущих наших встреч остались за Федерером, но я чувствовал на этот раз себя более готовым, — цитирует L'Equipe Димитрова. — Даже в предыдущих поединках ему было тяжело. Я же понимал, что мне нужно реабилитироваться, поэтому немного нервничал. Продолжал верить в то, что делаю. Мне удалось хорошо двигаться. Было много геймов, когда все висело на волоске. И все же Федерер был не в лучшем состоянии. Я использовал любую возможность.

В последние годы у меня было много взлетов и падений. Я проигрывал часто тем, кому не должен был проигрывать. Но продолжал верить и работать. Иногда самые простые вещи оказываются самыми сложными. Это было нелегкое время, не буду лгать. Но постепенно все налаживается. Последние шесть-семь месяцев были тяжелыми. Но рядом находились близкие люди, которые очень помогали. Я сделал немало корректировок в работе за это время.