Грачева преодолела первый круг Открытого чемпионата США

Россиянка Варвара Грачева одержала победу в первом круге US Open. В двух сетах она победила представительницу Испании Паулу Бадоса Хиберт.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 6:4, 7:5

Ангелик Кербер (Германия, 17) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:4

Кристина Младенович (Франция, 30) — Хэйли Баптист (США, WC) — 7:5, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:1, 6:4