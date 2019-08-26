Гаспарян вышла во второй круг US Open

Россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда она обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон — 7:6(7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

В следующем круге Гаспарян сыграет с представительницей Великобритании Джоанной Контой, которая ранее победила россиянку Дарью Касаткину.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия) — Присцилла Хон (Австралия, LL) — 7:6(7:4), 6:4