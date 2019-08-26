Гаспарян вышла во второй круг US Open
26 августа 2019, 21:10
Россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда она обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон — 7:6(7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
В следующем круге Гаспарян сыграет с представительницей Великобритании Джоанной Контой, которая ранее победила россиянку Дарью Касаткину.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Маргарита Гаспарян (Россия) — Присцилла Хон (Австралия, LL) — 7:6(7:4), 6:4