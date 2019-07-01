Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона

Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над немкой Анной-Леной Фридзам (6:4, 6:4) в матче первого раунда Уимблдона. Продолжительность встречи составила 1 час и 18 минут.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:4, 6:4

Мария Боузкова (Чехия, LL) – Мона Бартель (Германия) – 6:3, 6:3

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3

Элина Свитолина (Украина, 8) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:0

Мэдисон Кис (США, 17) – Луксика Кумкхум (Таиланд) – 6:3, 6:2

София Кенин (США, 27) – Астра Шарма (Австралия) – 6:4, 6:2