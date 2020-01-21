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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Гаспарян и Конта проиграли в первом круге Australian Open

03:52
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Россиянка Маргарита Гаспарян в первом круге Australian Open уступила гречанке Марии Саккари — 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 3 минуты.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49 100 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Саккари (Греция, 22) — Маргарита Гаспарян (Россия) — 6:2, 6:2

Даяна Ястремская (Украина, 23) — Кайя Йуван (Словения, Q) — 6:1, 6:1

Фиона Ферро (Франция)  — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:2, 6:1.

Онс Жабер (Тунис) — Джоанна Конта (Великобритания, 12) — 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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