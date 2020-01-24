Фучович и Шварцман вышли в 4-й круг Australian Open

Венгр Мартон Фучович выиграл у американца Томми Пола в третьем круге Australian Open. В другом матче аргентинец Диего Шварцман переиграл серба Душана Лайовича.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Томми Пол (США) — 6:1, 6:1, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 14) — Душан Лайович (Сербия, 24) — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7)