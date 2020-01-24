Фоньини вышел в четвертый круг Australian Open
14:13
Итальянец Фабио Фоньини в матче третьего круга Australian Open победил аргентинца Гвидо Пелью — 7:6 (7:0), 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 12 минут.
За право выйти в четвертьфинал Фоньини сразится с американцем Теннисом Сандгреном.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Фабио Фоньини (Италия, 12) — Гвидо Пелья (Аргентина, 22) — 7:6 (7:0), 6:2, 6:3
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