Фоньини вышел в четвертый круг Australian Open

Итальянец Фабио Фоньини в матче третьего круга Australian Open победил аргентинца Гвидо Пелью — 7:6 (7:0), 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 12 минут.

За право выйти в четвертьфинал Фоньини сразится с американцем Теннисом Сандгреном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Фабио Фоньини (Италия, 12) — Гвидо Пелья (Аргентина, 22) — 7:6 (7:0), 6:2, 6:3