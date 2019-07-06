Фоньини проиграл Сандгрену в третьем круге Уимблдона

Американец Теннис Сандгрен вышел в четвертый круг Уимблдона. В матче третьего круга он обыграл итальянца Фабио Фоньини - 6:3, 7:6 (14:12), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.

В следующем круге Сандгрен сыграет со своим соотечественником Сэмом Куэрри.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Теннис Сандгрен (США) - Фабио Фоньини (Италия, 12) - 6:3, 7:6 (14:12), 6:3