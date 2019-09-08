Финал US Open на Первом канале прокомментируют Марат Сафин и Александр Кузмак

Финальный матч турнира «Большого шлема» US Open Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Первом канале прокомментируют бывший теннисист Марат Сафин и Александр Кузмак. Матч начнется в 23:00 и будет транслироваться в прямом эфире.

Надаль и Медведев встречались ранее в финале турнира в Монреале. В этой игре победил испанец (6:3, 6:0).

Сафин является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open-2000, Australian Open-2005).

Медведев — первый россиянин в финале «мэйджора» после победы Сафина в Мельбурне 14 лет назад.