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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Финал US Open Медведев — Надаль: началась прямая трансляция матча

8 сентября 2019, 23:05

В Нью-Йорке вышли на корт финалисты Открытого чемпионата США — россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Теннисисты разыграют титул четвертого, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

Медведев впервые играет чемпионский матч на «мэйджере». Надаль — обладатель 18 «шлемов», трижды побеждал на US Open.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Медведев — Надаль.

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