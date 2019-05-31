Федерер обыграл Рууда в третьем круге Roland Garros

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в следующий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в трех сетах голландца Каспера Рууда – 6:3, 6:1, 7:6 (10:8).
В четвертом круге 37-летний Федерер встретится с победителем пары Николя Маю (Франция) – Леонардо Майер (Аргентина).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 6:1, 7:6 (10:8)
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