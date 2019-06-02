16:36 | Теннис — "Большой шлем"

Федерер обыграл Майера и вышел в четвертьфинал Roland Garros

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил аргентинца Леонардо Майера в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Стэн Вавринка (Швейцария). 

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:2, 6:3, 6:3

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