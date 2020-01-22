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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Федерер обыграл Краиновича и пробился в третий раунд Australian Open

22 января 2020, 14:29
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл серба Филипа Краиновича (6:1, 6:4, 6:1) в матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде швейцарец сыграет с австралийцем Джоном Миллмэном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Филип Краинович (Сербия) — 6:1, 6:4, 6:1

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