Евгений Кафельников — об игре Рублева и Медведева: «Матч закончен после первого сета»
9 сентября 2020, 23:21
Экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал матч четвертого круга US Open между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым. Теннисист считает, что исход игры уже определен.
«Если Медведев не будет играть агрессивно на приеме второй подачи, то Рублев его обыграет», — написал Кафельников по ходу первого сета.
Если Медведев не будет играть агрессивно на приёме второй подачи ,то Рублёв его обыграет.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 9, 2020
В результате Медведев взял первый сет на тай-брейке (8:6).
«Матч закончен после первого сета», — написал Кафельников.
Матч закончен после первого сета— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 9, 2020