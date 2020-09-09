Экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал матч четвертого круга US Open между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым. Теннисист считает, что исход игры уже определен.

«Если Медведев не будет играть агрессивно на приеме второй подачи, то Рублев его обыграет», — написал Кафельников по ходу первого сета.

Если Медведев не будет играть агрессивно на приёме второй подачи ,то Рублёв его обыграет. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 9, 2020

В результате Медведев взял первый сет на тай-брейке (8:6).

«Матч закончен после первого сета», — написал Кафельников.

Матч закончен после первого сета — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 9, 2020

Трансляция матча Рублев — Медведев