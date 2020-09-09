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Евгений Кафельников — об игре Рублева и Медведева: «Матч закончен после первого сета»

9 сентября 2020, 23:21

Экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал матч четвертого круга US Open между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым. Теннисист считает, что исход игры уже определен.

«Если Медведев не будет играть агрессивно на приеме второй подачи, то Рублев его обыграет», — написал Кафельников по ходу первого сета.

В результате Медведев взял первый сет на тай-брейке (8:6).

«Матч закончен после первого сета», — написал Кафельников.

Трансляция матча Рублев — Медведев

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