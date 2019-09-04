Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Евгений Кафельников: «Медведеву надо предоставившимся шансом пользоваться и титул брать»

00:57
Теги:

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поздравил Даниила Медведева в выходом в 1/2 финала US Open. Во вторник россиянин обыграл Стэна Вавринку.

«Молодец Даниил! Заслуженный полуфинал US Open. Надо предоставившимся шансом пользоваться и титул брать», — написал Кафельников.

US Close. Как Америка пытается закрыть Медведева

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир