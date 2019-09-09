Евгений Кафельников: «Характер и мастерство Медведева позволят ему не один раз сыграть в финалах турниров «Большого шлема»

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале US Open от Рафаэля Надаля.

— Независимо от результата характер и мастерство Даниила позволят ему еще не один раз сыграть в финалах турниров «Большого шлема, — написал Кафельников в своем Twitter. — Приобретенный им опыт в сегодняшнем матче даром не пройдет. Ты молодчина. Очень жаль, что не может быть двух чемпионов US Open. Заслужили оба.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...