Это стоит видеть. Бэкхенд Медведева не глядя на соперника

Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Педро Мартинеса во втором круге Australian Open. В одном из моментов он продемонстрировал свое высокое мастерство, исполнив бэкхенд-удар, не глядя на соперника. Пресс-служба турнира отметила это действие российского теннисиста в Twitter.