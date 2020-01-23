Это стоит видеть. Бэкхенд Медведева не глядя на соперника
07:50
Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Педро Мартинеса во втором круге Australian Open. В одном из моментов он продемонстрировал свое высокое мастерство, исполнив бэкхенд-удар, не глядя на соперника. Пресс-служба турнира отметила это действие российского теннисиста в Twitter.
? No-look backhand volley, courtesy of @DaniilMedwed #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/VRdN78X72v— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...