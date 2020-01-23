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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Это стоит видеть. Бэкхенд Медведева не глядя на соперника

07:50
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Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Педро Мартинеса во втором круге Australian Open. В одном из моментов он продемонстрировал свое высокое мастерство, исполнив бэкхенд-удар, не глядя на соперника. Пресс-служба турнира отметила это действие российского теннисиста в Twitter.

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